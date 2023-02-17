Sinop İtfaiyesi, 7 yaralı ve 36 cansız bedeni enkaz altından çıkardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden Sinop İtfaiyesi ekipleri, 7 yaralı ve 36 cansız bedeni enkaz altından çıkardı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, itfaiyecilere başarılarından dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketleri sonrası tüm Türkiye afet bölgesi için seferber oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına ilk katılan ekiplerden olan Sinop İtfaiyesi, deneyimli personelleriyle çalışma yürüttüğü Sultan Apartmanı’nda 7 canlı, 36 cansız bedeni enkaz altından çıkardı. Görevini tamamladıktan sonra Sinop’a dönen itfaiye personellerini Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Başkan Barış Ayhan, “Sinop İtfaiye teşkilatının bundan sonra da böyle başarılı çalışmalarda inşallah bizi temsil edeceğini ümit ediyorum. Gelen arkadaşlara hem geçmiş olsun diyorum, hem de teşekkür ediyorum bizleri en iyi şekilde temsil ettiniz. Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

7 yaralı, 36 cansız vatandaşı enkazdan aldılar

Sinop İtfaiyesi eri Kasım Türkmen, "Depremin ikinci gününde buradan yola çıktık. Gece saatlerinde Kahramanmaraş’a ulaştık, gittiğimiz andan itibaren enkaz üzerinde çalışmalara başladık. İlk gittiğimizde bir bayan cenazesini enkazdan çıkardık, arkasında da oğluna müdahale ederken kendisini kaybettik. Sultan Apartmanı’nda çalıştık, Büyükşehir Belediyesi’nin yanında olan apartmandı 50 yıllık bir bina. 36 kişiyi cansız olarak teslim aldık, 7 yaralıyı da canlı kurtardık. Bizler elimizden gelen her şeyi yaptık, görevimizi yerine getirdik" diye konuştu.

İtfaiye eri Can Turan ise, “Arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yapmışlardı, biz de AFAD ile birlikte elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Kahramanmaraş şehri yok olmuş, durum kötü. Allah geride kalanlara güç kuvvet versin” dedi.