Sinop itfaiyesi 2021 yılında bin 308 olaya müdahale etti

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında bin 308 olaya müdahale etti.

Konu ile ilgili Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimizce geride bıraktığımız 2021 yılında 25 personel ve 3 araçla yapılan bin 308 istasyon çıkışı görselde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın önce sağlığı sonra maddi ve manevi en az kayıp yaşamaları için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.