Sinop-İstanbul uçuşları iptal edildi

Sinop’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, Sinop-İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Sinop’ta devam eden yağmur, sis ve şiddetli rüzgarın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Sinop-İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemedi.