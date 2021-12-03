banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?

Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Sinop İl Özel İdaresi aylık İlçe Müdürleri toplantısını gerçekleştirdi. Genel Sekreter Yahya Çınkıl başkanlığında, Özel İdare Sosyal Tesislerinde, ilçe müdürleri ve şantiye şeflerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda çalışmalar detaylı olarak ele alındı. Tüm Özel İdare ilçe müdürlerinin sırasıyla sunum yaptığı toplantıda, 2021 yılının değerlendirilmesi yapılırken, 2022 yılına ilişkin hedef ve beklentiler konuşuldu. 2022 yılı hedefleri belirlendi. Toplantıda, 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen ilçeler ve köyler hakkında yapılan ve yapılacak çalışmalar istişare edildi. Kış sezonunun yaklaşması ve kar yağışlarında ulaşımı etkileyecek olumsuzluklara karşı alınan tedbir ve hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıda Genel Sekreter Çınkıl, mesai arkadaşlarına gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yapılan bütün işlerde önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu ifade eden Genel Sekreter Çınkıl, “Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda mesai arkadaşlarımızın iş güvenliği her şeyin üstünde geliyor” dedi.

SİNOP 03.12.2021, 17:10
Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Sinop İl Özel İdaresi aylık İlçe Müdürleri toplantısını gerçekleştirdi. Genel Sekreter Yahya Çınkıl başkanlığında, Özel İdare Sosyal Tesislerinde, ilçe müdürleri ve şantiye şeflerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda çalışmalar detaylı olarak ele alındı. Tüm Özel İdare ilçe müdürlerinin sırasıyla sunum yaptığı toplantıda, 2021 yılının değerlendirilmesi yapılırken, 2022 yılına ilişkin hedef ve beklentiler konuşuldu. 2022 yılı hedefleri belirlendi. Toplantıda, 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen ilçeler ve köyler hakkında yapılan ve yapılacak çalışmalar istişare edildi. Kış sezonunun yaklaşması ve kar yağışlarında ulaşımı etkileyecek olumsuzluklara karşı alınan tedbir ve hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıda Genel Sekreter Çınkıl, mesai arkadaşlarına gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yapılan bütün işlerde önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu ifade eden Genel Sekreter Çınkıl, “Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda mesai arkadaşlarımızın iş güvenliği her şeyin üstünde geliyor” dedi.

“Özel idare çalışanlarımız afetin yaralarını sarmak için canla başla çalıştı”

Genel Sekreter Çınkıl; “Sekiz ilçemiz ve bir merkez ilçemiz olmak üzere bütün mesai arkadaşlarımı, özellikle yaşanan sel felaketinde göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. Yaşanan sel felaketinde Devletimiz ilk günden itibaren bütün gücünü Ayancık ve Türkeli’miz de gösterdi. Vatandaşlar biran olsun kendilerini yalnız hissetmediler. Devletimizin varlığı vatandaşlara güven verdi. Kısa sürede yaralar sarıldı. Felaketin ilk gününden bu güne kadar mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalışan, Özel İdaremizin güzide çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz, biz Özel İdareyiz.”

2021 yılı içerisinde yapılan çalışmaların kapsamlı olarak değerlendirildiğini ifade eden Çınkıl, "Büyük ölçüde sel felaketi çalışmalarımızı etkiledi. Yoğunluğumuzun, gücümüzün büyük bir kısmını Ayancık ve Türkeli ilçelerimize ayırmak zorunda kaldık. Ama bu gün bu toplantıda görüyorum ki her şeye rağmen hedeflerimize ulaştık diyebiliriz. Önümüzdeki yıl hedeflerimizin de üstüne çıkacağız. Bütün ilçelerimizde şantiyelerimiz hazır. Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte asfalt sezonuna ara vermiş olsak da şarampol temizleme çalışmalarımız, yol genişletme çalışmalarımız ve yol alt yapı güçlendirme ve geliştirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

“2022 yılı hedeflerimizi belirledik”

Gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılı için yapılacak çalışmaların görüşüldüğünün altını çizen Çınkıl; “Yaz aylarında yapılan çalışmalar değerlendirilirken, kış ayları için yapacağımız çalışmaları programladık. Tüm İlçe Müdürlerimizin ve Şantiye Şeflerimizin fikir beyan ettiği toplantı oldukça verimli geçti. Bütün ilçelerimiz için yapacağımız çalışmaların hedeflerini belirledik. 2022 yılı içerisinde afetten zarar gören bölgelerimizde daha kalıcı çalışmalarımız olacak. Projelendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Asfalt çalışmalarımızı her yıl daha da üstüne katarak arttıracağız. 2022 yılı içerisinde asfaltlamasını yapacağımız köy yollarımızın hedeflerini belirledik. Köy yollarındaki ulaşım kalitesini daha arttırmak için var gücümüzle sahada olacağız. Toplantımıza katılım sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.” şekilde konuştu.

Öte yandan, Özel İdare İlçe Müdürleri aylık toplantısına Genel Sekreter Yardımcıları Murat Özmen, Mehmet Demircan, İnsan Kaynakları Müdür V. Emine Bilgili, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür V. Şahin Akkaya, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür V. Ceyhan Turhan ve Su ve Kanal Hizmetleri Müdür V. Gürdal Erdal da katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7