Sinop İl Özel İdare sokak hayvanlarını unutmadı

Sinop’ta etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan köy yolların tamamını yeniden ulaşıma açan Sinop İl Özel İdaresi, köylerdeki sokak hayvanlarını da unutmadı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ve oluşturulan ekipler tarafından, soğuk kış şartlarında dışarıda kalan evcil ve yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Özellikle dağlık alanda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yanında sokak hayvanları için de yiyecek bıraktıklarını kaydeden Genel Sekreter Çınkıl, “Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara hayvan yemi bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Sinop İl Özel İdaresi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple şehrin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz" dedi.

Çınkıl, yörede yağan kar bereketinin doğal yaşamı etkilediğine işaret ederek, sokak hayvanları için bu tür çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.