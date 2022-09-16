Sinop Havalimanı’nda 8 ayda 47 bin 500 kişi uçtu

Ağustos ayında Sinop Havalimanı’nda iç hatlarda yürütülen 92 uçuşta seyahat eden yolcu sayısı toplam 8 bin 302 olarak açıklandı. Son 8 aylık süreçte ise 47 bin 500’ün üzerinde kişi seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Sinop Havalimanı’nın 2022 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ağustos ayında, Sinop Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 92’ye ulaştı. Seyahatlere katılan yolcu sayısı ise 8 bin 302 olarak açıklandı. Yüklerde kargo-posta-bagaj trafiği ise toplamda 98 ton olduğu belirtildi.

8 ayda 47 bin 500 yolcu

Ocak ile Ağustos dönemini kapsayan 8 aylık süreçte ise Sinop Havalimanı’nda yolcu trafiği 47 bin 549, uçak trafiği ise 603 olarak gerçekleşti. Yapılan seyahatlerde 475 ton ağırlık taşındığı kaydedildi.