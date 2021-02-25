Sinop Havaalanı’ndaki işletmeciler, kira bedellerindeki iptal ve indirimi sevinçle karşıladı

Sinop Havaalanı’ndaki işletmeciler, 31 Ocak’a ertelenen geçmiş kira bedellerinin tamamen iptal edilmesi ve yapılan indirimi memnuniyetle karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nce işletilen havaalanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak’a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi havaalanındaki iş yeri sahiplerini sevindirdi.

Sinop Havaalanı’ndaki işletmeciler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tüm sektörleri olduğu gibi kendilerini de etkilediğini belirterek, destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İşletmecilerden Adnan Avşar, ülkede geçen yıl mart ayında başlayan salgın sürecinde kısıtlamaların yaşanmasının havaalanındaki işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi. Alınan kararı sevinçle karşıladığını dile getiren Avşar, “Devletimizin bu pandemi sürecinde bize sağlamış olduğu kira indirimi desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu indirim sayesinde kendimizi toparlayıp biran önce güzel günlere kavuşacağız” dedi.

Mehmet Küçük ise “13 yıldan beri burada Taksi hizmetleri vermekteyiz. Karşılıklı anlayış içerisinde çalışmaktayız. Bu pandemi döneminde zor günler geçirdik. Eskisi gibi para kazanamadık. Bu süreçte bize destek veren devletimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zorlu süreçten çıkmak için güzel bir karar, mutlu olduk” diye konuştu.

Havaalanında oto kiralama işletmecisi Alaattin Saygın da salgın sürecinin işlerinde büyük düşüşe neden olduğunu aktardı. Karardan önce zor durumda olduklarını, alınan kararla işletmeler olarak cesaretlendiklerini söyleyen Saygın, “Yaklaşık 2 yıldan beri havaalanında rent a car (araç kiralama) hizmeti vermekteyim. Bu geçirdiğimiz zor günlerde devletimizi yanımızda görmekten mutluyuz, gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Karardan, havaalanında büfe, otopark, kiralık araç gibi alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 10 işletme faydalanıyor.