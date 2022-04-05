Sinop Hamsilos’ta bisiklet ve yaya yolu çalışmaları sürüyor

Sinop Hamsilos Tabiat Parkı’nda "Turizm, Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi"nde çalışmalar süratle devam ediyor.

Proje kapsamında bisiklet ve yürüyüş yolunun yapılacağı alandaki zemin hazırlıkları sürerken, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş de Hamsilos Tabiat Parkı’na giderek proje çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. İncelemeleri esnasında Maviş’e İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve Meclis Üyeleri eşlik etti.

“Sinop’un cazibe merkezlerinden biri olacak”

Çalışmalardaki gelinen aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Maviş, yaklaşık 8 buçuk milyon TL’lik yatırım bedeline sahip olan projenin, kısa bir sürede tamamlanarak Sinopluların hizmetine sunulacağını belirterek, “Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Hamsilos Tabiat Parkımız, yeni bisiklet ve yaya yolu projesiyle Sinop’un cazibe merkezlerinden birine dönüşecek ve hem Sinoplu hemşerilerimizin hem de dışardan gelen ziyaretçilerimizin uğrak noktası olacak. Projemiz aynı zamanda doğada zaman geçirmeyi seven hemşerilerimize de yepyeni bir sosyal yaşam alanı sunacak” dedi.