Sinop Güç Birliği Derneği, Ramazan’da 700 aileye ulaştı

Sinop’ta 2013 yılında yardımsever vatandaşlar tarafından kurulan, heyeti valilik tarafından belirlenen Güç Birliği Derneği, Ramazan ayında 700’e yakın ihtiyaç sahibine yardım kolileri ulaştırdı.

Sinop’ta birçok farklı meslekten insanların ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bir araya geldiği Güç Birliği Derneği, bu yıl Ramazan ayı boyunca yaklaşık 700 kişiye yardımını ulaştırdı. Yardım çalışmalarının tamamen bağımsız ve titizlikle yürüttüklerini belirten Dernek Başkanı Erdoğan Altay, “İşçi, emekli, doktor birçok kesimden insanların kurduğu bağımsız, sadece desteğini Sinop halkından ve Türkiye’den alan tüm gönüllüler tarafından yürüyen bir hareket. Ramazan ayında 485 tane Türk vatandaşına, 179 tane de mülteci vatandaşlara yardım yaptık. Şu anda da son 20 başvurumuz için kolilerimizi aldık. O kolileri de bu hafta dağıtacağız. Valilik mütevelli heyetinde seçildik, her Çarşamba toplantımız var. Bilgi erişimlere de vakıf oluyoruz bu sayede. Vakıftan üye olup da yardım alanlar, muhtarlıktan alanlar ve Kızılay’dan alan ya da diğer kurumlardan alanları tespit edip, hiçbir yerden yardım almamış vatandaşları seçiyoruz. Soruşturuyoruz, gittiğimiz her yerde incelemeden bakmadan yardım vermiyoruz. Bize verilen yardımların en doğru yere gitmesini, en düzgün şekilde kişilere ulaşmasını sağlıyoruz” diye konuştu.