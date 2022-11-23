Sinop enjeksiyon pansuman polikliniği hizmet vermeye devam ediyor

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabileceği Enjeksiyon Pansuman Polikliniği çalışmaları devam ediyor. Bu uygulama ile vatandaşların enjeksiyon ve pansuman gibi ihtiyaçları için artık Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitmesine gerek kalmayacak.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Enjeksiyon Pansuman Polikliniği’nde şehir merkezinde ikamet eden hemşerilerimiz enjeksiyon pansuman hizmetlerini hafta içi 17.00-22.00 ve hafta sonu 09.00-22.00 saatleri arasında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden alabilecekler. Ayrıca vatandaşlarımız bu hizmetleri, hafta içi mesai saatlerinde bağlı oldukları Aile Sağlığı Merkezleri’nden de almaya devam edebilecekler. Bunların yanında Enjeksiyon Pansuman Polikliniğimizde belirtilen saatlerde bir hemşire ve olabilecek acil durumlara müdahale edebilmek için bir de hekim bulunacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasında hizmete giren Enjeksiyon Pansuman Polikliniği hafta içi saat 17.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 09.00 - 22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor.