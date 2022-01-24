Sinop Demirci köyü limanında heyelan

Sinop’ta son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası Demirci köyü Balıkçı Barınağında heyelan meydana geldi. Barınakta bulunan balıkçılar ise mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Olay, merkeze bağlı Demirci köyündeki balıkçı barınağında meydana geldi. Sinop’ta son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası, 2016 yılında faaliyete geçirilen Demirci köyü Barınağı ve çevresindeki sarp arazide heyelan oluştu. Heyelan sebebiyle barınaktaki kulübe ve elektrik hatları hasar görürken, beton zeminde de çatlak ve çökmeler meydana geldi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı Recep Çalışkan, “Burada bir heyelan oldu. Bizim de balıkçılıkla uğraştığımız için burada kulübelerimiz var. Kulübelerimiz perde betonun dışında idi. Burada yasak olduğu söylendi zamanında. Kulübeleri limanın dışında çıkarttık. Bu sefer de başımıza böyle bir iş geldi. Biz şu anda burada balıkçılar olarak mağdur durumdayız” dedi.