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Sinop Belediyesi’ne 12 beden işçisi alımı

Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle beden işçisi olarak çalışacak 12 kişi için asil ve yedek liste açıklandı.

SİNOP 23.08.2022, 09:53
Sinop Belediyesi’ne 12 beden işçisi alımı

Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle beden işçisi olarak çalışacak 12 kişi için asil ve yedek liste açıklandı.

5620 sayılı Kanun çerçevesinde Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle çalışacak beden işçileriyle ilgili açılan ilan üzerine başvuru yapanlar arasından seçilen 12 kişi belli oldu. 48 kişinin mülakata girdiği başvuruda çalışmaya 12 kişi hak kazandı.

Resmi açıklamayı internet sayfasında paylaşan Sinop Belediyesi, 12 asil kazanan ve 12 yedek listeyi yayımladı.

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