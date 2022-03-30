Sinop Belediyesi’nde fatura ödemelerinde yeni dönem

Sinop Belediyesi mobil uygulaması ile ihtiyaç duyulan bir eksik giderildi. Barış Ayhan, vatandaşların belediye ile ilgili ödemeler için veznede sıra beklemesine son verildiğini duyurdu.

Sinop Belediyesi’ne ait su faturası ve emlak vergisi ödemeleri için kentteki tüm bankalarla anlaşma sağlayan Sinop Belediyesi, mobil uygulama ile ödemeleri dijital ortamda yapılabiliyor. Uygulama hakkında konuşan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Sinoplu vatandaşlarımızın su faturalarını ödeyemeyecekleri Sinop’ta şubesi olmayan hiçbir banka kalmadı. Sinop’ta şubesi olan bütün bankalardan otomatik ödeme talimatlarını verebilecekler. Artık dijital dünyada yaşıyoruz, vatandaşlarımız akıllı cep telefonlarından da Sinop Belediyesi uygulamasını indirerek hem su faturası hem emlak vergisi ve Sinop Belediyesi’ne ait bütün etkinlikleri haberleri görebilirler. Hayatı biraz daha dijitalleştirdik” dedi.