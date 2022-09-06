Sinop Belediyesi ve Sinopspor arasında protokol imzalandı

Sinop Belediyesi ile Sinopspor Kulübü arasında gençleri spora teşvik etmek amacıyla protokol imzalandı.

Sinopspor Başkanı Musa Bozkurt ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede Sinop’ta gençleri spora teşvik etmek amacıyla Sinop Belediyesi ile Sinopspor Kulübü arasında protokol imzalandı.

Sinopspor Başkanı Musa Bozkurt, imzalanan protokolle kulübe önemli destek sağlandığını ifade etti. Bozkurt, “Sinopspor kulübümüze yeni yapılan stadın yanındaki İl Özel İdaresi tarafından eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası tahsis edilmişti. Hem kulübümüz için kullanılacak hem de dışarıdan gelen sporcuları ve takımları da ağırlayabileceğimiz bir yer sağlanmış oldu. Sinop Belediyesi ise imzalanan protokolle bize tahsis edilen bu binanın içerisinde onarım ve tamirat işleri üstlenilmiş oldu. Yapılan desteklerden dolayı emeği geçen tüm kurumlara kentimizi yeşil sahalarda temsil eden takımımız adına teşekkür ederiz” diye konuştu.