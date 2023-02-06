Sinop Belediyesi Kahramanmaraş’a itfaiye ekibi sevk etti

Sinop Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem bölgesine itfaiye kamyonu ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere sivil savunma ekibi sevk etti.

Sabah ve öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki 10 ilde büyük çaplı yıkıntılar oluştu, sarsıntılar birçok bölgede hissedildi. Sinop Valiliği’nin sabahın erken saatlerinde bölgeye sevk ettiği ekiplerin ardından Sinop Belediyesi de itfaiye kamyonu ile arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere sivil savunma ekibi sevk etti.

Yardım çağrısında bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, milletçe deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların yaralarının sarılması için kampanya başlattıklarını kaydetti. Başkan Ayhan, “İlk etapta ilimizdeki koordinasyon merkezi eşliğinde deprem bölgesinde gerekli teknik ekipmanlarla ilgili çalışmalar bir yandan devam etmekte, bir yandan da soğuk kış şartlarında orada yaşayan depremzede vatandaşlarımızın elektrikli ısıtıcı, giyilmemiş kışlık kıyafet, battaniye, çocuk bezi ve çocuk maması ihtiyaçlarının doğabileceğini tahmin ederek Sinop Belediyesi olarak başlattığımız yardım kampanyasına tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Bu yaraları hep beraber saracağız, tüm Sinoplu hemşerilerimizin bu konuda bize destek olmalarını diliyorum. Milletçe geçmiş olsun” diye konuştu.