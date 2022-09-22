Sinop Belediyesi iki gün boyunca muhtarları dinleyecek

Sinop Belediyesi yöneticileri, mahallelerdeki sorunların daha geniş anlatılması ve kaleme alınması adına kent merkezindeki 13 mahalle muhtarlarıyla iki gün boyunca bir araya gelecek.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın yönetiminde birim müdür ve amirleri, Sebahattin Ali Kültür Merkezi’nde kent merkezine bağlı 13 mahalle muhtarıyla her biri birer saat olmak üzere sorunları daha geniş dinleyebilmek adına toplantılara başladı. İki gün sürecek görüşmeler sonrasında dile getirilen sorunların çözümlerinin takvimini çıkararak toplu anlatım gerçekleştirilecek.

Toplantı öncesi konuşma yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediyelerin kente hizmet ederken en önemli unsurunun mahalle muhtarları olduğunun altını çizdi. Ayhan, “Muhtarlarımız kendi mahallelerindeki sorunlarını en yakından bilen kişidir. Bu anlamda biz de muhtarlarımızla mahallerimizde en dar sokağına kadar en sağlıklı biçimde hizmet götürmek adına iş birliği içerisindeyiz. Zaman zaman muhtarlarımızla toplu halde bir araya geliyoruz, sorunları çözüyoruz. Bundan 15 gün önce yine muhtarlarımızla buluştuk sohbet ettik, mahallelerin sorununu dinledik. Ancak bütün muhtarlarımızı bir araya getirerek hep birlikte konuştuğumuzda zaman zaman bazı önemli konulardan uzak kaldığımızı, zamanı iyi kullanamayıp sohbet toplantısına dönüştüğünü gördüm. Belediye olarak başkan yardımcılarımız, daire amirlerimiz, müdürlerimizle birlikte özel toplantılar yapalım istedik. Bugün ve yarın gün boyunca muhtarlarla bir saat boyunca bir araya geleceğiz. 13 mahallemiz var, her biri bir saat boyunca mahallesinin sorunlarını anlatacak, biz de dinleyerek istişarede bulunacağız” diye konuştu.

Başkan Ayhan, toplantıları tamamladıktan sonra muhtarlarla toplu şekilde bir araya gelerek görüşmeler neticesinde yapılacak işler ve alınacak önlemleri sırasıyla takvime bağlayacaklarını, böylelikle muhtarların da anlattıkları sorunların hangi takvime göre çözüme kavuşacağını kaydedeceklerini söyledi.

Yaklaşık 20 gün sonra ise toplantıların mahallelere yayılacağını söyleyen Ayhan, muhtarlardan sonra mahalle sakinleriyle bir araya geleceklerini ve kısa süre içerisinde mahallelerin sorunlarını çözmüş olacaklarını kaydetti.