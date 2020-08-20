banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İran BAE'ye ait gemiye el koydu
İran BAE'ye ait gemiye el koydu
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
“Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“
“Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“

Sinop Belediyesi cepte

SİNOP BELEDİYESİ, AKILLI TELEFON UYGULAMASIYLA VATANDAŞLARIN CEBİNDE. ARTIK BU UYGULAMA SAYESİNDE BELEDİYEYE AİT TÜM ÖDEMELERİ VEZNEDE SIRA BEKLEMEDEN KOLAYCA ÖDEYEBİLECEK VE DAHA BİRÇOK HİZMETE UYGULAMA ÜZERİNDEN ERİŞİM SAĞLAYABİLECEK.

SİNOP 20.08.2020, 15:46
4
Sinop Belediyesi cepte

Sinop Belediyesi, akıllı telefon uygulamasıyla vatandaşların cebinde. Artık bu uygulama sayesinde belediyeye ait tüm ödemeleri veznede sıra beklemeden kolayca ödeyebilecek ve daha birçok hizmete uygulama üzerinden erişim sağlayabilecek.

Sinoplu vatandaşlar akıllı telefonların uygulama mağazası üzerinden Sinop Belediyesi uygulamasını indirerek su faturasını ya da emlak vergisi borcunu ödeyebilecek, arsa rayiç bedelini sorgulayabilecek, dilekçelerini takip edebilecek, nöbetçi eczane, belediye haberleri, kültür ve sanat etkinlikleri, mezarlık bilgi sistemi gibi hizmetlere tek bir uygulama üzerinden kolayca ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca kentte yerleştirilen kare kodları uygulama üzerinden QR kod okuyucuyla açarak, hazırlanan bilgi ve tanıtımlara erişebilecekler. Sanal tur özelliğini kullanarak da kent merkezini 360 derece kamera görüntüleriyle turlayabilecekler.

Sinop Belediyesi uygulamasını tanıtan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Artık teknolojiyi Sinop Belediyesi olarak biz de kullanıyoruz. Cep telefonunuzda bulunan Google Play Store veya App Store üzerinden Sinop Belediyesi uygulamasını indirdiğiniz zaman, belediyemizin birçok hizmetinden yararlanabilirsiniz. Emlak vergisi borcunuz, su faturanız gibi belediyeye ait tüm borçlarınızı kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Bunların haricinde Sinop’ta bulunan tarihi eserlerle ilgili bilgi alabilecek, sanal tur ile kenti gezebilecek, nöbetçi eczaneyi güncel olarak görebilecek, mezarlık bilgi sistemine girerek vefat edenlerin yerlerini görebilirsiniz. Sinop Belediyesi’nin yapmış olduğu bütün çalışmaları haberlerimiz bölümünden takip edebilirsiniz” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2020
İmsak 04:37
Güneş 06:12
Öğle 13:13
İkindi 16:59
Akşam 20:03
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25