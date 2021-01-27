Sinop Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Sinop Belediye Başkanlığı tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 10 yeni araç düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Sinop Belediyesi, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile Sinoplulara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, sahip olduğu bütçeyi verimli ve etkin kullanmaya devam ediyor. Sinop Belediyesi bünyesine kattığı 10 yeni araç için İskele Meydanı’nda tören düzenledi. Programda konuşan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan Sinoplulara daha iyi hizmet verebilme noktasında araç filolarını genişlettiklerini vurguladı. Ayhan, ”Bu töreni güzel güneşli bir havaya denk getirmek istedik maalesef olmadı. Bugün Sinop Belediyesi olarak kentimize ve Sinoplu hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına araç filomuza yeni araçlarımızı takviye ettik. Yeni aldığımız on araçla birlikte bundan sonra Sinoplu hemşerilerimize daha güzel hizmet etmeye özen göstereceğiz. İnşallah hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bu anlamda bu araçların alınmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Törenin ardından Başkan Ayhan yeni alınan belediye otobüsüne binerek Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne geçti. Burada yeni alınan araçlar için kurban kesilerek dualar edildi.