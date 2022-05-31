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Sinop Belediyesi altyapı çalışmaları

Sinop Belediyesi’nce 4 yeni mahallede altyapı çalışmalar yapılıyor.

SİNOP 31.05.2022, 15:43
Sinop Belediyesi altyapı çalışmaları

Sinop Belediyesi’nce 4 yeni mahallede altyapı çalışmalar yapılıyor.

Sinop’ta mahalle statüsüne kavuşan 4 yeni mahallede Sinop Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları hızlanıyor. Osmaniye Mahallesi’nde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince zemin iyileştirme ve dolgu çalışmaları sürdürülüyor. Sinop Belediyesi, ilerleyen günlerde zemin etüdü çalışması sonrası asfalt kaplama çalışmalarının yapılacağını duyurdu.

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