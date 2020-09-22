Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 3 uzman hekim atandı
SİNOP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİN DE FARKLI BRANŞLARDA HİZMET VERMEK ÜZERE 3 UZMAN DİŞ TABİBİ GÖREVE BAŞLADI.
Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde farklı branşlarda hizmet vermek üzere 3 uzman diş tabibi göreve başladı.
Ortodonti Uzmanı Gültekin Erol, Endodonti (Kanal Tedavisi) Uzmanı Gözde Baş ve Restoratif Tedavi Uzmanı Zülal Tekiloğlu Yelkenci Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde uzmanlık alanlarında görevlerine başladı. Sinop’ta daha önce olmayan ilk kez ataması yapılan uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunan merkezde ortodonti, endodonti ve restoratif tedavileri yapacak.
Hizmete başlanan branşlarda tedavi görmek isteyen hastalar MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevularını oluşturarak uzman hekimlere muayene ve tedavilerini yaptırabilecekler.
Ortodontik tedavi için daha önce herhangi bir tedaviye başlanmamış 18 yaş altı hastalar gerekli duyulan özellikli bazı sarf malzemelerini temin ederek Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tedavilerini yaptırabilecek.
Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu yaptığı açıklamada, “İlimize ortodonti, endodonti ve restoratif tedavi branşların da ilk kez atama yapılmıştır. Böylelikle bu alanlarda ilk kez ilimizde söz konusu tedavi hizmetleri verilecektir. Yapılan bu atamalar ile ortodonti ve endodonti alanlarında il dışına yapılan sevklerin azalması vatandaşlarımız için özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Atamaların gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm yetkili mercilere şükranlarımızı sunarız” dedi.
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