Sinop açıklarında avlanan hamsi tezgâhları şenlendirdi

Karadeniz’de son günlerde palamut azalırken yerini hamsi ve diğer balıklara bırakıyor. Sinop açıklarında avlanan hamsinin kilosu balık tezgâhlarında 50 TL’ye satılıyor.

Karadeniz’de sezon başından itibaren tonlarca avlanan palamut sezonunda sona gelindi. Son günlerde gittikçe azalan palamut, yerini başta hamsi olmak üzere mezgit, çinekop gibi diğer balık türlerine bıraktı. Sinop ve Samsun arasındaki açık denizde avlanan hamsiyi özleyen vatandaşlar ise henüz pahalı olmasına rağmen satın alıyor.

Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, beklenen hamsinin geldiğini, üstelik Sinop bölgesinde avlandığını söyledi. Gündoğdu, “Bu sene yüzümüzü palamut güldürmüştü, inşallah hamsi de güldürecek. Devamı da oluyor, 3 günden beri hamsi avı yapılıyor” dedi.

Balıkçı Erdoğan Doğan ise “Yerli hamsi, Sinop mevkilerinde tutulmuştur. Büyük tekneler buradalar, kayık başına 300-400 kasa hamsi avlanıyor. Hamsinin kilosu 50 TL, cam gibi parlıyor. Palamut ise azaldı 50-60 TL” diye konuştu.

Balıkçı Savaş Özaltun da “Mezgit dip avlarından çıkıyor, 50 TL, istavrit 60 TL fiyatı. Tezgahlarda başka barbun, sarkan, çinekop, tirsi gibi balıklar var, tezgahlar şenlendi. Palamudun bitmesiyle çeşitlerde artış oldu” ifadelerini kullandı.