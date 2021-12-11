Selin vurduğu köprünün son parçaları getirildi

Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos’ta meydana gelen selden sonra zarar gören “Şevki Şentürk Köprüsü” onarım çalışmaları devam ediyor. Köprünün son parçaları bugün Ayancık’a getirildi.

Konu ile ilgili geçen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Şevki Şentürk Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor. 5 açıklıklı toplam 144 metre uzunluğundaki Şevki Şentürk Köprüsü’nde, fore kazık imalatları sürüyor. Köprünün, 20 Aralık’ta tamamlanması hedefleniyor" açıklamasında bulunmuştu.