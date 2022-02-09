Şehri besleyen su borusu kırıldı, tüm kentte sular kesildi

Sinop’ta Uğur Mumcu Meydanında su borusu kırıldı, tüm kent genelinde sular kesildi.

Kent Meydanı projesi kapsamında Uğur Mumcu Meydanında yapılan çalışmalar esnasında yolun altından geçen su borusu kırıldı. Tüm şehre su taşıyan borunun kırılmasıyla kent genelinde su kesintisi meydana geldi. Sinop Belediyesi ekipleri, kırılan boruyu onarmak için çalışmalara başladı. Boru çevresinde biriken suyu motorla tahliye ederken, kepçe ile de borunun etrafı temizlenmeye başladı.

Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Meydan Projesi kapsamında, Uğur Mumcu Meydanında yapılan çalışma esnasında boru kırılması nedeniyle; kentimizde kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır” bildirisi yapıldı.