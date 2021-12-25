Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte Sarıkum Gölü buz tuttu.

Son günlerde Sinop’ta sıfırın altında düşen hava sıcaklığı nedeniyle bazı akarsular ve göletler dondu. Sinop kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki eski bir koyun kıyı kordonu ile kapanması sonucu oluşan Sarıkum Tabiat Alanı’ndaki tipik bir lagün gölü olan Sarıkum Gölü kısmen buz tuttu. Toplam 184 hektarlık alanı kaplayan Sarıkum Gölü’nün donan kıyı şeridi, öğle saatlerinde havanın güneşli olmasından dolayı erimeye başladı.

Sinop ili merkez ve Erfelek ilçeleri sınırlarındaki Keçideresi ve Sarıkum Gölü mevkilerindeki 785 hektar alan, 1987 yılında Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı olarak edilmişti.