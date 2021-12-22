Şarampole düşen kamyon kurtarılmayı bekliyor

Sinop’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan bir kamyon şarampole düştü.

Kaza, saat 13.30 saatlerinde Ada Mahallesi Mümin Ağa Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AAG 251 plakalı kamyon sürücüsü seyir halindeyken yolun kaygan olmasından dolayı yolun sağ tarafında bulunan şarampole girdi ve çitlere çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler kamyonu şarampolden çıkaramadı. Kazada sürücü yara almazken kamyon bulunduğu şarampolden kurtarılmayı bekliyor.

Kazanın tanığı Azmi Gül yaptığı açıklamada, “Yukarıdan aşağı doğru gelirken kamyon kaydı. Polis ve itfaiye geldi ama olumsuz hava şartları nedeniyle bir şey yapamadılar" dedi.