Şahinin telef ettiği anne kedinin yavrularına sahip çıktı

Sinop’ta yırtıcı kuş şahinin saldırması sonucu telef olan anne kedinin sahipsiz kalan 3 yavrusuna bir vatandaş sahip çıktı.

Sinop’ta ikamet eden Osman Aksu, yaklaşık 1 hafta önce anneleri telef olan 3 tane kedi yavrusunu fark etti. Yavruları sahiplenen Aksu, minik patilerin bakımını üstlendi. Aksu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 hafta önce yırtıcı bir şahin aç kalarak bahçeye gelip anne kediyi telef etmişti. Anne kediden geriye kalan 3 tane yavru da burada kaldı. Bu soğuk kar kış gününde bu mevkide kedilere sahip çıkacak başka kimse yok. İş başa düştü. Bu kediler artık benim. İnsanlık görevimi yapıyorum. Bu soğuk kar kış gününde onlara sahip çıkıyorum” dedi.