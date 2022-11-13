Randevu sıkıntısı çekilen Sinop’ta doktordan takdir toplayan hareket

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan uzman doktor, randevu sisteminde sıra bulamayan vatandaşlar için takdir toplayan çağrıda bulundu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Yılmaz, Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nde (MHRS) göz muayenesi için sıra bulamayan hastalar için ek olarak 25 kişilik ilave sıra oluşturduğunu duyurdu. Ayrıca şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlar için her zaman ilave sırasının olduğunu kaydetti.

“Gerekirse geç çıkarız”

Ameliyat günleri hariç sabah saat 08.00’den önce gelen 25 hasta için sekreterinin ilave muayene sırası vereceğini kaydeden Uzm. Dr. Yılmaz,

“Sevgili dostlarım, MHRS’den göz muayene sırası bulamayan hastalarım için ameliyat günlerim hariç saat 8’den önce gelen 25 hastaya sekreterim ilave muayene sırası veriyor. Şehit, gazi aileleri ve özürlü hastalarımız için ise her zaman ilave sıram var, gerekirse geç çıkarız” İfadelerine yer verdi.

Öte yandan, Dr. Özcan Yılmaz’ın yaptığı paylaşımını, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü resmi kurum hesabından yayınlayarak gösterdiği hassasiyeti ve duyarlılığı için teşekkür etti.