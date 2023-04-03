Ramazan’da mezgit ve somon rağbet görüyor

Ramazan ayının balık sezonunun son günlerine denk gelmesiyle tezgâhlarda satışlar azaldı. İftarda balık tercih edenler ise mezgit ve somona rağbet gösteriyor.

Denizlerde 15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesi sezonun son günlerinin Ramazan ayına denk gelmesiyle balık tezgâhları durgun geçiyor. İftar sofralarında balık tüketmek isteyen vatandaşlar ise genellikle mezgit ve somon balığını tercih ediyor.

“Çoğunlukla mezgit, somon alıyorlar”

Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların genellikle et, tavuk ve sebze tercih ettiğini, bu durumun da balık satışlarını etkilediğini söyleyen balıkçı Hakan Erol, “Fiyatlar yine aynı, fazla aşağıya seyretmedi, pek fazla da balık çıkmadığı için aynı seviyede devam ediyor. İftarda balık tercih edenler de var, çoğunlukla mezgit, somon alıyorlar, istavrit çok az gidiyor. Sezon kapanınca iskorpit ile barbunya olur, yine küçük kayıklardan az az balıklar gelir” diye konuştu.

Balıkçı Erdoğan Doğan, “Ramazan ayı biraz etkiledi, fiyatlar biraz oynadı. Hamsi de yasaklandığı için onun da etkisi var. Zaten büyük kayıklar, troller, gırgırlar ayın 15’inde yasaklanıyor. Yine Allah bereket versin, iş oluyor insanlar balık alıyor. Mezgit 50 TL, iri mezgit olduğunda 100 TL, istavrit 70-80 TL, kalkan balığı kilosu 500-600 TL, barbunya 150-200 TL, çinekop 150-200 TL. İftar için alanlar da var” dedi.

“Mezgit iftarda tavada yenir”

Mezgit balığının iftar sofralarında tavada kızartmasının daha lezzetli olduğunu söyleyen Ayhan İri, “Mezgit iftarda tavada yenir. Mısır unuyla beyaz unu karıştırıyoruz, içine isteğe bağlı tatlı veya acı toz biber katıyoruz, unlayıp yapıyoruz. Böyle daha lezzetli olur” ifadelerini kullandı.