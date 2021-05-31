Prof. Dr. Kuru. “Türk arıcılığı için bir milat”

Gazi Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Emin Kuru, Türkiye’de ilk olan arıcılık okulunun Sinop Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açıldığını söyledi.

Prof. Dr. Emin Kuru, arıcılığın meslek haline getirilmesine yönelik hazırladığı projenin, Talim Terbiye Kurulu’nca müfredata alındığını, bu kapsamda Gerze Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin bir proje okuluna dönüştürüldüğünü, uygulama alanının ise Çırnık köyünde olacağını açıkladı.

Arıcılık okulunun kurucu eğitmenlerinden olan Emin Kuru, “Arıcılık, Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Eğitim Merkezi’nde yürütülen program dâhilinde meslek haline getirilerek hayata geçirildi, bu Türk arıcılığı için bir milattır” dedi.

Arıcılığın ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı’nca eğitim-öğretim faaliyetleri içine alındığını ifade eden Kuru, “Ortaokulu bitiren gençlerimiz bu okula kayıt olabiliyorlar. Ayda 500 lira maaş alıyorlar, yine aynı şekilde uygulamaya (staja) gittiği yerden de yaklaşık 300 TL alıyor, en güzeli de sigortaları yapılıyor, okuldan mezun olduktan sonra atölye sahibi dahi olabiliyorlar. 3 sene sonra da bu okuldan lise diploması alarak mezun olmuş oluyorlar” diye konuştu.