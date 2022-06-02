banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Polisten öğrencilere bilgilendirme

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere eğitim ve öğretim güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

SİNOP 02.06.2022, 13:04
Polisten öğrencilere bilgilendirme

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere eğitim ve öğretim güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Çocuk Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Personelinin katılımı ile Mayıs ayı içerisinde geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin her çeşit suçtan korunmaları, eğitim öğretim güvenliğinin sağlanması ve polislik mesleğinin tanıtımı amacıyla; 10 lise ve 5 orta öğrenim kurumunda toplam 1455 öğrencimize; dijital bağımlılık, sigara-alkol bağımlılığı ve yasal süreci, akran zorbalığı, kişisel verilerin korunması ve güvenlik tedbirleri konularında bilgilendirme faaliyetinde bulunarak broşür dağıtımı yapılmıştır. ’Sinop Emniyet Müdürlüğümüzce Güvenli Okullar Mutlu Şehir’ sloganı kapsamında çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir” denildi.

Yorumlar (0)
27°
açık