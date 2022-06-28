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Polisin dikkati hırsızı yakalattı

Sinop’ta hareketlerinden şüphe edilen bir şahısın üzerinden 1 adet battaniyeye sarılmış vaziyette LCD televizyon, sırt çantasında çeşitli bakır ev eşyaları, bileklik, cep telefonu, çarşaf battaniye ve küçük ev eşyaları çıktı.

SİNOP 28.06.2022, 11:30
Polisin dikkati hırsızı yakalattı

Sinop’ta hareketlerinden şüphe edilen bir şahısın üzerinden 1 adet battaniyeye sarılmış vaziyette LCD televizyon, sırt çantasında çeşitli bakır ev eşyaları, bileklik, cep telefonu, çarşaf battaniye ve küçük ev eşyaları çıktı.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sinop Emniyet Müdürlüğü, Karakum yolu üzerinde yoğun yağışın yol açacağı mağduriyetlere anında müdahale etmek için yapılan devriye görevi esnasında ekiplerimizin dikkati ve duyarlı çalışmaları sonucunda hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs durdurulmuş, şahıs üzerinde yapılan aramada; 1 adet battaniyeye sarılmış vaziyette LCD televizyon, sırt çantasında çeşitli bakır ev eşyaları, bileklik, cep telefonu, çarşaf battaniye ve küçük ev eşyaları ele geçirilmiş. Yapılan inceleme neticesinde şahsın eşyaları bir evden çaldığı anlaşılmış olup, şahıs için gerekli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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