Polis, vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

Sinop Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı.

Kendisini telefonda polis olarak tanıtan şahıslara vermek üzere ziynet eşyalarını bozdurarak verilecek hesaba yatırılması istenen vatandaşın dolandırılması Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son anda önlendi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşı özel bir numaradan arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaştan ziynet eşyalarını bozdurarak verilecek hesaba yatırmasını istediler.

Suç yerinde kimliğinin bulunduğunu, adının FETÖ dosyasında geçtiği şeklinde korkutulan vatandaş, Gerze Emniyet Müdürlüğü tarafından hemen Gerze Belediyesi hoparlöründen anons yaptırılarak uyarıldı.

Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık girişimine maruz kalan vatandaşa ulaşarak muhtemel olay gerçekleşmesini önledi.

Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

“27 Haziran Pazartesi günü Gerze ilçemizde bilişim yolu ile dolandırıcılık faaliyetine girişen ve kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından özel numaradan aranan vatandaşımız, suç yerinde kimliğinin bulunduğu, adının FETÖ dosyasında geçtiği şeklinde korkutularak ziynet eşyalarını bozdurması ve verilecek hesaba yatırması istenilmiş, polis ekiplerimiz tarafından hemen belediye hoparlöründen anons yaptırılarak vatandaşlar uyarılmış, polis ekipleri tarafından dolandırıcılık girişimine maruz kalan vatandaşa ulaşılarak muhtemel olay gerçekleşmeden önlenmiştir. Vatandaşlarımızın bu gibi telefon mesaj ve aramalarına itibar etmemeleri önem arz etmektedir.”