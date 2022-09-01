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Polis kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı

Sinop’ta polis uygulamasında durdurulan araçta üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı.

SİNOP 01.09.2022, 13:20
Polis kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı

Sinop’ta polis uygulamasında durdurulan araçta üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada durdurulan araçtaki bir şahsın üzerinde 10 gram esrar ve 4.5 gram metamfetamin bulundu. Emniyet güçlerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda yasal işlem başlatıldı.

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