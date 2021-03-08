Polis ekipleri ceza için değil çiçek vermek için durdurdu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla kentin çeşitli yerlerinde uygulama yaptı. Özellikle kadın sürücülerin durdurulduğu uygulamalarda ceza yeme düşüncesine kapılan kadınlar polis ekiplerinin elinde ceza makbuzu yerine çiçek görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürücülere ve yanında yolcu olarak bulunan kadınlara çiçeklerini takdim eden polis ekipleri, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlar ise duydukları memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan ekipler çevredeki kadınların da ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.