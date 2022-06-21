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Plajda çöp yakmak isterken yangına sebep oldu

Sinop’un Sarıkum mevkisinde deniz kenarında çöp yakmak isterken alevler kontrol dışına çıktı, sahilde önüne çıkan kuru kütüklere sıçradı.

SİNOP 21.06.2022, 15:38
Plajda çöp yakmak isterken yangına sebep oldu

Sinop’un Sarıkum mevkisinde deniz kenarında çöp yakmak isterken alevler kontrol dışına çıktı, sahilde önüne çıkan kuru kütüklere sıçradı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sarıkum mevkisindeki plajda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce deniz kenarındaki çöpler yakılmak istendi. Alevler rüzgârın da etkisiyle kontrolden çıkarak plajda bulunan kuru otlara ve kütüklere sıçradı. Sahil boyunca yaklaşık 600 metre alana yayılan alevler, bölgeye sevk edilen Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince kontrol altına aldı. Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri ise plajda soğutma çalışmaları yürüttü.

Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangına kimin sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

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