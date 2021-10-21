Peyzaj çalışmalarında sona gelindi

Sinop Belediyesi tarafından, Hamsi Yolu’nda devam eden ikinci meydan projesi en kısa sürede hizmete sunulacak. Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serdal Küçükdemir bu kapsamda devam eden peyzaj çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serdal Küçükdemir, “Biz burada iki ekip olarak çalışıyoruz. Çalışmalarımızı belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak çalışmayla yürütüyoruz. Burada ilk olarak yolları, yürüyüş yollarını, konser alanlarının betonlarını bitirmesini bekledik. Daha sonra peyzaj projesine başladık. Bitkilendirme şu anda yüzde seksen aşamalarına geldi. Üç dört güne bitkilendirme işlemimiz bitecek. Daha sonra konser alanını, yürüyüş yollarının, bisiklet parkurunun işlemleri tamamlayacağız. Daha sonra otomatik sulama sistemi ve rulo çim uygulaması yapılacak. Tabii, bunun için bütün işlemlerin bitmesi gerekiyor. Yaklaşık bir ay gibi bir süreç var bir ay sonra inşallah hepsi bitmiş olur diye düşünüyoruz. Tabii ki hava şartları önemli burada bir hafta on gün çalışamadık yağmur yağdı. Yine yağmurlar başlayacak. Burası deniz seviyesinde olduğu için toprak suyu hemen çekmiyor gidemiyor. Uzun bir süre çamur kalıyor, o yüzdende çalışamıyoruz. Bu yüzdende çalışmalar hava şartlarından dolayı biraz uzadı” dedi.