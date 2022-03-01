Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, "Ayancık halkının memnuniyeti için bütün özverimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam İsmail Pendik başkanlığında, Ayancık Halk Eğitim Merkezinde Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, ilçe kurum amirleri ve oda başkanlarının katılımları ile ilçe idare şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda yaptığı konuşmasında kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine vurgu yapan Kaymakam Pendik, bu tür toplantılarla ortak aklı devreye sokarak kamusal hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı ifade etti.

Kaymakam Pendik, ilçede devam eden yatırım ve faaliyet süreçlerinin hassasiyetle takibi konusunda kurum amirlerine talimat vererek, "Ayancık halkının memnuniyeti için bütün özverimizle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.