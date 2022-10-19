‘Özelim Projesi’ ikinci yılında

Sinop’ta özel gereksinimli bireylerin spor yaparak günlük yaşantılarında daha aktif olması ve sosyal ilişkilerini geliştirmeleri amacıyla başlatılan ‘Özelim Projesi’ ikinci eğitim öğretim yılına başladı.

Sinop’ta özel gereksinimli bireylerin hayatlarını daha aktif hale getirmek, spora, sanata, sosyal ve kültürel hayata daha bağlı olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla 2021 yılında ilki gerçekleşen ‘Özelim Projesi’ ikinci yılına girdi. Merkez Yeni Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sinop Gençlik Merkezi’nde yürütülecek eğitimlerde ilk etapta 110 katılımcı, uzman 14 antrenör ve 40 görevli personel 8 farklı branşta özel öğrencilere eğitim verecek.

2022-2023 Sinop’ta Özelim Projesi eğitim öğretim yılı açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, "Projenin başlangıcından itibaren katılımcı sayısına göre ilk etapta her hafta çarşamba günü öğleden sonra 3 tesisimizde çeşitli sportif faaliyetler, kültürel ve sanatsal etkinlikler alanında uzman kişiler eşliğinde gerçekleştirilecektir. İlimiz merkez yeni spor salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi olmak üzere 3 tesisimizde gerçekleştirilecek projede ilk etapta 110 katılımcı, alanında uzman 14 antrenör ve 40 görevli personel ile atletizm, badminton, masa tenisi, jimnastik, tenis, güreş, yüzme, bocce olmak üzere 8 branşta ve çeşitli sosyal kültürel etkinlikler yapılacaktır. Ayrıca diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar eşliğinde özel gereksinimli bireylerimizin velilerine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek vereceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, her insanın yaşamı kadar engelli bireylerin hayatının da önemli olduğunu vurgulayarak, “Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu çerçevede engelli bireylerin toplumda yalnızlaşmasını önlemek için bu proje ile onların yanında ve arkasındayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından pasta kesimiyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılışı gerçekleştirildi. Programa İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran da katıldı.