Otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücüsü yaralı kurtuldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Türkeli-Güzelkent karayolunda Lazburnu mevkisinde meydana geldi. Türkeli istikametinden Güzelkent yönüne seyir halinde olan Gülcan K.(34) idaresindeki 09 NG 120 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye personeli yaptıkları ortak çalışmayla araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

Ambulans ile Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.