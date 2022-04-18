Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

Sinop’ta otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Erfelek-Sinop yolu Uzungürgen köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AB 629 plakalı otomobil sürücüsü C.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü C.Y. ile yan koltukta bulunan R.K. yaralandı. Yan şekilde devrilen otomobilin sıkışan kapısı itfaiye yardımıyla açıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince bölgede trafik kontrollü şekilde verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.