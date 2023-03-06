Son Dakika
Otomobil takla attı: 2 yaralı
Sinop’ta otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
SİNOP 06.03.2023, 16:37
Sinop’ta otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, 14.30 saatlerinde Sinop-Boyabat yolu Sarıyer köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö.’nün kullandığı 34 FBK 484 plakalı otomobil, Sinop şehir merkezine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yolun sol tarafında bulunan su kanalına girdi. Kazada sürücü N.Ö. ve yanında bulunan D.Z.Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.