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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
SİNOP’TA ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
SİNOP 20.10.2020, 13:35
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Sinop’ta otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Dibekli köyü mevkiinde meydana geldi. Ayancık istikametinden Sinop, istikametine seyir halinde olan Ali Karabulut yönetimindeki 57 AK 752 plakalı otomobil, yağmurun da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilin sürücüsü Ali Karabulut ve yanındaki Nezaket Karabulut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansa alınan yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Ayancık yolu bir süre trafiğe kapatılırken şarampole yuvarlanan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
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