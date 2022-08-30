Otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

Sinop’ta otomobilin şarampole düştüğü trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gelincik Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 AG 982 plakalı otomobil sürücüsü S.K., geri geri gelmek istediği esnada hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak yolun sol tarafındaki boşluğa düştü. Kaza sonucu sürücü yaralanırken olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.