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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Sinop’un Türkeli-Ayancık karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
SİNOP 07.06.2022, 10:50
Sinop’un Türkeli-Ayancık karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah D. idaresindeki otomobil, Ayancık ilçesinden Türkeli ilçesi istikametine seyir halindeyken, Doğanlı köyü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü araçtan kendi çabalarıyla çıkarak, 112’yi aradı. 112 acil ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.