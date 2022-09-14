Ortaokul öğrencilerine ‘Disiplinlerarası Etkileşim’ eğitimi

Sinop Üniversitesi (SNÜ) Çocuk Üniversitesi koordinesinde ortaokul çağındaki 40 öğrenci, yaratıcı düşünme ve problem çözebilme becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli alanlarda eğitim alıyor.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde hazırlanan “STEM İle Geleceğe Bakış: Disiplinlerarası Etkileşim” isimli proje ile köylerde eğitim gören 40 öğrenci, SNÜ Çocuk Üniversitesi koordinesinde farklı branşlarda eğitim alıyor. SNÜ Fen Bilimleri Alan Koordinatörü Öğretim Görevlisi İrem Üçüncüoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı projede öğrenciler 6 gün boyunca mühendislik tasarım, kodlama, matematiksel modelleme ve bilimsel sorgulamayı bütünleşik ele alan STEM odaklı etkinlikler, sosyo-bilimsel konular, yaratıcı düşünceyi destekleyecek etkinlikler ile sanat ve spor etkinlikleri görüyor.

Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi İrem Üçüncüoğlu, küçük yaştaki öğrencilere yaratıcılık, girişimcilik ve problem çözme gibi beceriler kazandırmaya çalıştıklarını belirtti. Üçüncüoğlu, “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısıyla ‘STEM İle Geleceğe Bakış: Disiplinler arası Etkileşim’ adlı projeyle Sinop Merkez ve köy okullarından gelen 40 ortaokul öğrencisi ile birlikte burada fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini içeren etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Burada öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerimiz var. Öğrencilerimiz yaratıcılık, girişimcilik, eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği ile çalışma gibi becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz. Günlük yaşamdan problemler sunuyoruz onlara ve bu problemlerin içerisinde farklı disiplinlerin olduğunu ve bu disiplinleri günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımızı aslında fark etmelerini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Çeşitli spor ve sanat etkinlikleri de yürüttüklerini dile getiren Üçüncüoğlu, “Sanat etkinliklerinde çeşitli yaratıcılık becerilerini kullanıyorlar. 3 boyutlu tasarımlar, mühendislik tasarımları, robotik kodlama yapıyorlar. 6 gün boyunca çocuklarımız burada üniversitedeki hocalarımızla birlikte çeşitli etkinlikleri sürdürüyorlar. Yaptıkları faaliyetlerde hem farklı üniversiteden ve kendi üniversitemizden hocalarımız var. İki gün öncesinde başlayan etkinliğimizde Kırıkkale Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi’nden hocalarımızla etkileşimleri gerçekleştirdiler” dedi.

Eğitimler Perşembe günü kapanış töreniyle sona erecek.