Öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

Sinop Üniversitesi Yeniler Öğrenci Kulübü, Genç Yeşilay Öğrenci Kulübü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve öğrenciler arasında farkındalık oluşturmak amacıyla “Doğayı Sev Sigarayı Terk Et” konulu konferans düzenlendi.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Kamil Demirci, Yeşilay Sinop Şubesi Başkanı Erkal Boz, Sinoplu Gazeteci Osman Aksu, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan Yeşilay Sinop Şubesi Başkanı Erkal Boz, bağımlılık üzerine bir söyleşi gerçekleştirerek, amaçlarının sağlıklı bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi. Başkan Erkal Boz konuşmasında sigara kullanımının olumsuz etkileri ve bağımlılığın psikolojik nedenlerini de ele aldı. Ardından açıklamalarda bulunan gırtlak kanseri hastalığı ile mücadele eden Gazeteci Osman Aksu; “Sigaraya sizin yaşınızdayken arkadaş çevrem yüzünden başladım. Bırakalı yıllar oldu fakat yıllar geçmesine rağmen zararlarını halen yaşamaktayım. Birkaç sene öncesine kadar çok güzel bir hayatım vardı. İşim, ailem, dostlarımla ilişkilerim mükemmeldi, şarkı söylerdim, bahçeme bakardım. Bir gün kalp krizi geçirdim, onun ardından hastanede gırtlak kanserine yakalandığımı öğrendim. Yaşadığım sıkıntılar burada başlangıç gösterdi" dedi.

Gazeteci Aksu, kanserden kurtulmak için ameliyat olması gerektiğini ve o zamanlarda Türkiye’de olacağı ameliyatın ardından boğazının kesileceğini belirterek; “Bir daha konuşamayacaktım. Kabul edemedim bu ameliyatı. Başka hastanelere gittim, farklı çözümler aradım. En sonunda Almanya’da bir hastanede çözümü buldum. Işın tedavisiyle kanser hücrelerini ve tümörü öldürebileceklerini söylediler fakat bu ameliyat pahalıya patladı. 75 bin Euro ödedim tedavi için. Tedavinin ardından boğazımın darlığından nefes alamamaya başladım, boğazıma nefes deliği açtılar. Kendim yaptığım küçük bir parçayla boğazımdan nefes aldığım bölgeye takarak konuşmamın kesilmesine izin vermedim. Fakat dünyada gırtlak kanserinden ameliyat olup da konuşabilen sayılı kişilerden biriyim. Ayrıca bu ameliyatı olabilecek kişilerin de sayısı çok azdır, büyük maliyetli bir tedavi. Yaşadığım bu ameliyatı herkes olamayabilir. Siz siz olun çocuklar, sigaradan uzak durun. Sağlığınızı küçük zevkler için tehlikeye atmayın" diye konuştu.

Program sonunda Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Demirci, Sinoplu Gazeteci Osman Aksu’ya programa sunduğu katkılardan dolayı hediye takdiminde bulundu.