Öğrenciler robotik kodlama öğreniyor

Sinop’un Dikmen ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, robotik kodlama atölyesinde ürettikleri robotları kodlamayı öğreniyor. Öğrenciler, yılsonunda üretecekleri büyük projeler için çalışıyor.

Dikmen’de yeni kurulan Ercüment Türkmen Anadolu Lisesi bünyesinde ilçede eğitim gören toplam 59 ortaokul ve lise öğrencisinden oluşan gruplara haftanın iki günü robotik kodlama kursu veriliyor. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte çeşitli robotik parçaları entegre ederek bütün haline getirip kodlarını hazırlıyor.

Kursun 2 ay önce başladığını ve öğrencilerin şimdilik küçük parçaları yönettiklerini kaydeden kurs öğretmeni Ahmet Dayı, “Çocuklarımız burada robotik kodlama yapıyorlar. Çağımız bilişim çağı olduğu için biz de bu konuda öğrencilerimize yardımcı olmak istiyoruz, bu yüzden çocuklara robotik yapımını ve kodlama yazımını öğretiyoruz. Ders olarak led yakma veya motor çevirme gibi şeyleri öğretiyoruz, ardından da robot birleştirmeye odaklanıyoruz. Şu anda 2 ay geçti dersimizin başlaması üzerinden, şimdilik küçük ölçekte parçaları öğretiyoruz. Yılsonunda ise öğrettiğimiz parçaları birleştirip daha büyük robotlar yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.