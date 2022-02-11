Ocak ayında Sinop Havalimanı’nda 4 bin 785 yolcuya hizmet

Ocak ayında Sinop Havalimanı’nda 4 bin 785 yolcuya ulaşım hizmeti verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Sinop Havalimanı’nın 2022 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Sinop Havalimanı’nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 4 bin 785 oldu. Ocak ayında, Sinop Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 56’ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda 43 ton oldu” denildi.