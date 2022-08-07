Niyazi Koyuncu otostopla geldiği Sinop’ta sahne aldı

Karadeniz müziğinin sevilen seslerinden Niyazi Koyuncu, otostopla geldiği Sinop’ta düzenlenen festivalde sahne aldı.

Daha önce Sinop’ta birçok etkinliğe katılan sevilen sanatçı Niyazi Koyuncu, 4-7 Ağustos’ta düzenlenen KuzeyFest etkinliğinde sahne aldı. Sinop’u çok sevdiğini ve her geldiğinde yeniden hayran kaldığını söyleyen Koyuncu, “İnsanların birbirine çok saygılı oluşu, sokakta yürürken gülümsemesi merhaba demesi özlediğimiz şeyler. Sinop insanıyla doğasıyla çok güzel bir şehir, her geldiğimizde birkaç gün kalmak istiyorum çünkü çok seviyorum bu şehri” diye konuştu.

Sosyal medyadan otostop çekti

Koyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla konser öncesi sevenlerinden ulaşım desteği talep etti. Bir nevi otostop çeken Koyuncu, biraz uçak korkusu olduğunu biraz da hava şartları nedeniyle son birkaç gündür uçuşlarda yaşanan sorunlar nedeniyle uçağa binmek istemediğini söyledi. Öğrencilik yıllarında yaptığı gibi otostop çekmek istediğini ve şarkılar eşliğinde seyahat edecekleri sözünü veren Koyuncu, “Otostop demeyelim tam ama yıllar önce öğrenciyken Eskişehir’den Hopa’ya paramız yoktu hep tırlarla ya da Samsun’a kadar bir araçla, oradan Trabzon’a bir araçla gelirdik. Bende biraz uçak korkusu var, kullanıyorum ama elimden geldiğince karayolunu tercih ediyorum. Bir de uçaklar inememiş buraya ben ondan biraz çekindim. Otobüsle de çok uzun sürüyor, bir paylaşım yaptım ondan sonra aradı herkes. İlk arayanla gideceğim diye sözüm vardı, eski bir arkadaşım aradı ve onunla beraber şarkı söyleye söyleye geldik. Sanırım Sinop’ta katıldığım en kalabalık etkinlik bugündü. Gençlerin daha fazla olması bizi haliyle daha fazla moda soktu. Çok keyifli çok eğlenceli geçti, mutlu olduk” şeklinde konuştu.