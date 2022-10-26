Muhtar ve oğluna yapılan saldırıya 2 tutuklama

Sinop’un Dikmen ilçesinde köy muhtarının yaralandığı, oğlunun ise öldüğü olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 23 Ekim’de gece saatlerinde Dikmen’e bağlı Şeyhhüseyin köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 kişi, köy muhtarı Hasan Demirel ve oğlu Ercan Demirel yolda yürüdüğü sırada motosikletle önünü keserek tabanca ile ateş açtı. Saldırıda muhtar ağır yaralanırken oğlu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Muhtar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, ölen oğlu Ercan Demirel Dikmen ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yaşanan olayla ilgili şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla Sinop İl Jandarma Komutanlığınca özel çalışma ekibi oluşturuldu. Yapılan araştırma sonucu saldırıyı gerçekleştiren C.K. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.